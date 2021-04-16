CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin skandalları bir bir ortaya çıkıyor! Hayali okuldan sonra şimdi de hayali cami

Esenyurt Belediyesi'nin hayali hizmetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce 2020 denetim raporunda; olmayan bir okula bakım onarım çalışması yapıldığı belirtilirken; olmayan bir camiye de faaliyet raporunda bakım onarım 'yapıldı' şeklinde gösterildiği ortaya çıktı.