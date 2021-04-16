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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin skandalları bir bir ortaya çıkıyor! Hayali okuldan sonra şimdi de hayali cami

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Giriş: 16.04.2021 14:35
Güncelleme:16.04.2021 14:53
Esenyurt Belediyesi'nin hayali hizmetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce 2020 denetim raporunda; olmayan bir okula bakım onarım çalışması yapıldığı belirtilirken; olmayan bir camiye de faaliyet raporunda bakım onarım 'yapıldı' şeklinde gösterildiği ortaya çıktı.
CHPli Esenyurt Belediyesinin skandalları bir bir ortaya çıkıyor! CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ'NİN SKANDALLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR!

Hayali okuldan sonra şimdi de hayali cami
Hayali okuldan sonra şimdi de hayali cami
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