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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin skandalları bir bir ortaya çıkıyor! Hayali okuldan sonra şimdi de hayali cami
Esenyurt Belediyesi'nin hayali hizmetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce 2020 denetim raporunda; olmayan bir okula bakım onarım çalışması yapıldığı belirtilirken; olmayan bir camiye de faaliyet raporunda bakım onarım 'yapıldı' şeklinde gösterildiği ortaya çıktı.