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Bakan Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçek değil, aşının israfı söz konusu olamaz

Son dakika haberine göre... Sağlık Bakanı aşıların çöpe gittiği iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca, “Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Aşının israfı söz konusu değildir” dedi.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Bakan Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçek değil, aşının israfı söz konusu olamaz

Sağlık Bakanı aşıların ziyan olduğu iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklaması

"Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır.

AŞIRI İSRAFI YOK

Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir."

14 NİSAN VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 802 oldu.

Son 24 saatte 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557, vefat sayısı 34 bin 734, ağır hasta sayısı 3 bin 18 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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