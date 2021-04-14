Son dakika | Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Son dakika | Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.