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Son dakika | Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika | Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika | Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

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