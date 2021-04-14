Milli Eğitim Bakanlığından son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! O uygulama sonlandırıldı!

O OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları yüz yüze eğitime devam edecek. Bu sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil, yüz yüze devam edilecek.

Tüm bağımsız resmi anaokulu ve uygulama sınıfları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim sürdürülecek.

Ancak bu eğitim kurumlarında salgın kapsamındaki tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile ilgili olarak il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının milli eğitim müdürlükleriyle birlikte daha önceden aldığı kararlar uygulanmaya devam edilebileceği gibi yeni kararlar da alınabilecek.