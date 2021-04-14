Bakan Hulusi Akar NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Afganistan gündemli toplantısına katıldı. Üye ülkelerin savunma ve dışişleri bakanlarının iştirak ettiği toplantıda; Afganistan'daki güvenlik durumu, barış sürecine ilişkin gelişmeler, ittifakın Afganistan politikası görüşüldü" denildi.

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