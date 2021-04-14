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Son dakika: Başkan Erdoğan gençlerle buluştu: Onlar sordu ben cevapladım

Son dakika haberi... Başkan , ’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Onlar sordu, ben cevapladım." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan gençlerle buluştu: Onlar sordu ben cevapladım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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