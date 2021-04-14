65 yaş üstü dikkat! Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? Detaylar açıklandı

"VATANDAŞLARIMIZIN EVLERDE BİR ARAYA GELMEMEYE ÖZEN GÖSTERMELERİ GEREKİYOR"

Kısmi kısıtlama kapsamında kapanan kıraathaneler, kafeler, iptal edilen düğün, nişan gibi organizasyonların da yerinde kararlar olduğunu ve bunun amacının Ramazan Bayramı ve sonrasına daha rahat ulaşabilmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şunları kaydetti:

"Aynı şekilde kafeler, kıraathaneler için de kapatmalar söz konusu, buralar için de kapatmalar söz konusu. Buralar da Ramazan ayı boyunca kapalı kalacaklar. Tabii ki buradaki vatandaşlar çok zorlandılar. Çalışanlar, iş yeri sahipleri, hatta vatandaşlarımız için de bir nefes alma yeriydi, alışkanlıklarımız buraydı. Ama hep birlikte az daha gayret etmemiz gerekiyor. Düğün, nişan, kına ve derneklerin genel kurulları gibi bileşenler yasaklandı. Buralarda da kalabalık olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Ama burada da kayıt dışı olarak bunların yapılmaması gerekiyor. Yine şahit oluyoruz, kayıt dışı bir toplantı yapılıyor, akabinde bir bakıyorsunuz aynı yerde bulunanlar arasında enfeksiyon oranı artıyor. Otellerin sadece bundan sonra müşterilerine hizmet verecek olması. Otellerde gerçek olmayan rezervasyonlar yapılıyordu, otellerde gidilip akşam saatlerinde ve öğlen saatlerinde insanlar buralarda bir arada olup vakit geçiriyorlardı. Oteller de artık sadece bundan sonra orada konaklama yapanlara hizmet verecek. Bu da yine kalabalığı engellemede oldukça doğru. Hem toplu iftarlar hem de evlerde kalabalıklaşmaya izin verilmeyecek. Tabii burada devletin herkesin evini denetleme, takip etme şansı yok, doğru da değil. Ama vatandaşlarımızın da evlerde bir araya gelmemeye özen göstermeleri gerekiyor."