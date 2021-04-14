Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
CHP'den istifa ederek parti kurma çalışmalarını sürdüren ve koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
'Memleket Hareketi' başlatarak CHP'den istifa eden ve parti kurma çalışmaları devam eden Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, önceki gün koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
İnce'nin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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