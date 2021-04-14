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Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

'den istifa ederek parti kurma çalışmalarını sürdüren ve koronavirüse yakalanan 'nin tedavisi 'nde sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

'' başlatarak 'den istifa eden ve parti kurma çalışmaları devam eden eski milletvekili , önceki gün koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İnce'nin tedavisinin 'nde devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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