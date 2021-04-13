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Son dakika | NASA açıkladı! Yarışmayı Van Gölü kazandı

'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın () düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, 930 binden fazla oy alarak birinci seçildi.

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Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika | NASA açıkladı! Yarışmayı Van Gölü kazandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli 32 fotoğraftan daha fazla oy alarak birinci seçildi.

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