Son dakika | MSB duyurdu! Saldırı balonu vuruldu

Son dakika haberi...MSB: "Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.