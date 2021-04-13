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HDP'li Pervin Buldan'ın iftira kampanyasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden net yanıt: Her zaman kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

"Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta, mahkemeler koruma kararları vermemektedir." sözleriyle polisleri hedef alan HDP'li 'ın karalama kampanyasına 'nden net bir açıklama geldi. Kadınların her zaman yanlarında olduklarına vurgu yapılan açıklamada, "Terör örgütünün sözde lider kadrosunun ’de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, ’nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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HDP'li Pervin Buldan'ın iftira kampanyasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden net yanıt: Her zaman kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Başkanı , partisinin grup toplantısında, "Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta, mahkemeler koruma kararları vermemektedir." şeklindeki skandal sözleriyle polis ekiplerini hedef aldı.

Karalama kampanyasına Emniyet Genel Müdürlüğünden net bir açıklama geldi.

HER ZAMAN KADINLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
"İftira kampanyalarının aksine Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı her zaman aile bireylerinin ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde polislerin şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönündeki iftira kampanyası devam ediyor.

Söz konusu iftira kampanyasının nöbetçiliğini bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan devraldı. Buldan, grup konuşmasında, günler öncesinde yalanladığımız iddiayı yeniden gündeme getirerek, "Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta ve mahkemeler koruma kararları vermemektedir" ifadesini kullandı.

olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulması için attığımız adımlar ve hassasiyetimiz en üst seviyededir.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NI KİRLİ BİR İFTİRAYA ALET ETMESİ MANİDARDIR
Terör örgütünün sözde lider kadrosunun 'de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, Türk Polis Teşkilatı'nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır.

Daha önceki açıklamamızda belirttiğimiz üzere, yapılan incelemelerde, karakola başvuran kadınların geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.

Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır.

İftira kampanyalarının aksine Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı her zaman aile bireylerinin ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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