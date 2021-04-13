13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 19 ilde dev operasyon! 60 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 19 ilde dev operasyon! 60 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
Son dakika: 19 ilde dev operasyon! 60 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması soruşturmasında, ankesörlü hatlarla iletişim kurdukları tespit edilen Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan ve ihraç edilen askerler ve askeri okul öğrencileri ile sivil imamların da arasında bulunduğu 60 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı beyanı vb) elde edilen şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 3 astsubay, 1 üsteğmen ve açıkta bulunan 1 astsubay ile ihraç edilen 2 astsubay, 2 emekli ve 1 istifa etmiş eski personel tespit edildi. Ayrıca askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 38 kapatılan askeri okul öğrencisi ile hakkında elde edilen itirafçı beyanlarıyla FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 12 sivil mahrem imamın da arasında bulunduğu toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık tarafından verilen gözaltı talimatıyla İstanbul merkezli 19 ilde 60 şüphelinin yakalanması işlemleri devam ediyor.

FETÖnün inlerine giriliyor! Düğmeye basıldı FETÖ'NÜN İNLERİNE GİRİLİYOR! DÜĞMEYE BASILDI
Sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandılar! SINIRDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR!
Adanada FETÖ operasyonu! ADANA'DA FETÖ OPERASYONU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA