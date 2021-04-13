13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla bir araya geldi

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla bir araya geldi

Son dakika haberine göre , çalışma ziyareti için 'da bulunan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla bir araya geldi

Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Bartolo ile aynı zamanda Türk firmalarının Malta'daki yatırımları ve İş Konseyi'nin toplanması hususu ile sağlık alanı dahil, iş birliği imkanlarını görüştüklerini belirterek mevkidaşını haziran ayında düzenlenmesi planlanan Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA