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Son dakika: MSB açıkladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Son dakika haberi... MSB: ’dan yasa dışı yollarla ’a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

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Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika: MSB açıkladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 2'si FETÖ mensubu 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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