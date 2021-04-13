Son dakika: MSB açıkladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 2'si FETÖ mensubu 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/lpXX1fspYk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021