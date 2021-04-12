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Malta Dışişleri Bakanı Bartolo Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı , Salı günü Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Bartolo, Bakan ile görüşecek.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Malta Dışişleri Bakanı Bartolo Türkiye'yi ziyaret edecek

Malta Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bartolo'nun yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Konuk bakanın sayın bakanımızla gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye-Malta ikili ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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