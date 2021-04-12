Uzak Doğu'dan yayılarak gençleri yozlaştıran tehlike: K-Pop!

"YETİŞKİNLERİ BİLE ETKİLİYOR"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Müzik öğretmeni Oya Alin Büyükbayram, "Çocukları olumlu etkilemiyor. Bizim çok da kabul etmememiz gereken fanatiklik var. Çocukların, gençlerin ve hatta yetişkinlerin bile olumsuz etkileneceği durumlar var. Zayıf olmak zorundalar, makyajlı olmak zorundalar, farklı görünmeleri gerekiyor. Her ten rengi ve saç renkleri için farklı örnekler var. Onlar gibi olmaya çalışan çocuklar çok fazla." dedi.