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Uzak Doğu'dan yayılarak gençleri yozlaştıran tehlike: K-Pop!

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi 'de de hayranları artan grupları sadece yaptıkları müzikle değil, imaj ve yaşam tarzlarıyla da gençleri etkisi altına alıyor. Uzmanlar bu grupların çocukları cinsiyetsizliğe yönelttiğini belirterek gelişimlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Uzak Doğu'dan yayılarak gençleri yozlaştıran tehlike: K-Pop!

Yeni nesil Kore müzikleri dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, gençler üzerindeki etkileri araştırıldı.

Müzik öğretmeni , 'de 'un gençleri nasıl etkilediğini değerlendirdi.

"YETİŞKİNLERİ BİLE ETKİLİYOR"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Müzik öğretmeni Oya Alin Büyükbayram, "Çocukları olumlu etkilemiyor. Bizim çok da kabul etmememiz gereken fanatiklik var. Çocukların, gençlerin ve hatta yetişkinlerin bile olumsuz etkileneceği durumlar var. Zayıf olmak zorundalar, makyajlı olmak zorundalar, farklı görünmeleri gerekiyor. Her ten rengi ve saç renkleri için farklı örnekler var. Onlar gibi olmaya çalışan çocuklar çok fazla." dedi.

"MÜZİKTEN DEĞİL GÖRSELLİKTEN ETKİLENİYORLAR"

K-Pop'un müziğe değil görselliğe özendirdiğini belirten Büyükbayram, "Mesela müzikten etkilenmek diyoruz ancak müzikten mi etkileniyorlar yoksa görsellikten mi etkileniyorlar? Müzik anlamında sahnede enstrüman göremiyoruz, armoniye hayranlık duyan bir kitle göremiyoruz. Sadece o görsellikten dolayı onlar gibi olmaya çalışan kitlelerin bir şekilde yozlaşma ve dejenerasyon dediğimiz şeyin ortaya çıktığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

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