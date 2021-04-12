Gözler Bilim Kurulu'nda! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Okullar kapanacak mı? Seyahat yasağı gelecek mi?
Son dakika haberine göre; Türkiye koronavirüs vaka sayılarının 50 bini geçtiği ve Ramazan ayına sayılı saatler kaldığı bu günlerde gözünü gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısına çevirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bİlim Kurulu'nu toplayarak Kabine toplantısına iletilecek tavsiye kararlarını bilim insanlarından alacak. Artan vaka sayıları nedeniyle Ramazan ayında yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.
Gözler Bilim Kurulu Toplantısından gelecek son dakika kararlarına çevrildi. Koronavirüsle mücadele yolunda yeni tedbirler ya da tam kapanma için kritik iki toplantının ilki bugün.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirilecek. Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak? Yüz yüze eğitim biterek okullar yeniden kapatılarak uzaktan eğitime mi geçilecek? Kabine toplantısı öncesi ilk adım bugün Bakan Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda atılırken yarın ise kesin tedbirler, yeni kararlar ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı kabine toplantısı yapılacak.
BAKAN KOCA BİLİM KURULU'NU TOPLUYOR
Tüm bu soruların yanıtı yeni haftadaki Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarının ardından netleşecek. Koronavirüs ile mücadelede önemli kararlar alınacak. Önce bugün Bilim Kurulu, ardından da yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşecek.
ESNEK ÇALIŞMA GELEBİLİR
Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde.
Belli şehirlerde ek tedbirler alınabilir.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Bilindiği gibi yarın gerçekleşecek kabine toplantısı ve alınacak son dakika kararları öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanmış "Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." demişti.
Bu açıklama bazı çevrelerce "Tam kapanma olacak?" düşüncesini güçlendirmişti.
Koronavirüs ile mücadelede gözler yeni haftada yapılacak iki kritik toplantıda olacak.
VAKALAR BİLİM KURULU TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLECEK
Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.
HER 100 VAKANIN 85'İ MUTASYONLU
Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı mutasyolu koronavirüs varyantlarından oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek.
Bu toplantı sonrasında da yarın kabine toplantısının öncelikli gündemi koronavirüs olacak.
BAKAN KOCA KABİNEYE SUNUM YAPACAK
Bakan Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.
YENİ RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK
İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak. Yeni risk haritası çıkarılacak.
Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.
KORONAVİRÜSTE AŞILAMA HIZ KAZANACAK
Sağlık Bakanlığı'nın hedefi temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak.
Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Bakan Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.
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