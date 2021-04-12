Gözler Bilim Kurulu'nda! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Okullar kapanacak mı? Seyahat yasağı gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirilecek. Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak? Yüz yüze eğitim biterek okullar yeniden kapatılarak uzaktan eğitime mi geçilecek? Kabine toplantısı öncesi ilk adım bugün Bakan Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda atılırken yarın ise kesin tedbirler, yeni kararlar ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı kabine toplantısı yapılacak.