Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat! AK Parti’de tam demokrasi hareketi
Son dakika haberine göre; AK Parti kongresinde yenilenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Genel Merkez'de de aktif rol üstelenecek.
Kongrede 50 olan üye sayısı 75'e çıkarılırken, bu isimler genel başkan yardımcılarının ekiplerinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olarak görevlendirilecek.
Daha önce genel başkan yardımcıları kendi çalışma arkadaşlarını dışarıdan kendileri belirleyebiliyordu. Yeni dönemde MKYK üyeleri ekibinde yer aldıkları genel başkan yardımcıları ile birebir istişarede bulunacak, vatandaşın sorunları da bizzat birinci ağızdan Genel Merkez'e iletilmiş olacak.
Bu kapsamda ilk görevlendirmeler MKYK üyeleri Cem Şahin, Türk İslam Karakoç ve Sümeyye Bozkurt'un AK Parti Genel Sekreter yardımcılığı görevine getirilmesiyle yapıldı. Diğer yandan kongrede bir olan Genel Başkanvekili sayısı ikiye çıkarılmıştı.
Genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş arasında da bir görev dağılımı yapılması, birinin genel merkez, diğerinin ise Meclis'ten sorumlu genel başkanvekili olarak görev yapması düşünülüyor.
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