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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat! AK Parti’de tam demokrasi hareketi

Son dakika haberine göre; AK Parti kongresinde yenilenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Başkan 'ın talimatıyla 'de de aktif rol üstelenecek.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat! AK Parti’de tam demokrasi hareketi

Kongrede 50 olan üye sayısı 75'e çıkarılırken, bu isimler genel başkan yardımcılarının ekiplerinde (MYK) üyesi olarak görevlendirilecek.

Daha önce genel başkan yardımcıları kendi çalışma arkadaşlarını dışarıdan kendileri belirleyebiliyordu. Yeni dönemde MKYK üyeleri ekibinde yer aldıkları genel başkan yardımcıları ile birebir istişarede bulunacak, vatandaşın sorunları da bizzat birinci ağızdan 'e iletilmiş olacak.

Bu kapsamda ilk görevlendirmeler MKYK üyeleri , ve 'un AK Parti Genel Sekreter yardımcılığı görevine getirilmesiyle yapıldı. Diğer yandan kongrede bir olan Genel Başkanvekili sayısı ikiye çıkarılmıştı.

Genel başkanvekilleri ve arasında da bir görev dağılımı yapılması, birinin genel merkez, diğerinin ise 'ten sorumlu genel başkanvekili olarak görev yapması düşünülüyor.

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