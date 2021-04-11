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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV duyurusu

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı duyurdu. Bakan Selçuk, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'nin haftalık ders programını açıkladı. Programın detayları haberimizde...

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV duyurusu

SON DAKİKA HABERİ | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencileri ve velileri ilgilendiren yeni bir paylaşım geldi.

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda EBA'nın haftalık programını resmi olarak duyurdu.

İŞTE EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA'nın 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan program şu şekilde olacak;

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