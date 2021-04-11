Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV duyurusu

SON DAKİKA HABERİ | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencileri ve velileri ilgilendiren yeni bir paylaşım geldi.



Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda EBA'nın haftalık programını resmi olarak duyurdu.

📺 TRT EBA'da Haftanın Programı



📖👩🏻‍🔬📚 İlkokul, ortaokul ve lise kanallarına bekliyoruz.



🗓 12-16 Nisan 2021



İşte, yeni haftanın akışı👇🏻 pic.twitter.com/GMTxnwoD3x — MEB (@tcmeb) April 11, 2021

İŞTE EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA'nın 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan program şu şekilde olacak;



