Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV duyurusu
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Bakan Selçuk, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden EBA TV'nin haftalık ders programını açıkladı. Programın detayları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencileri ve velileri ilgilendiren yeni bir paylaşım geldi.
Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda EBA'nın haftalık programını resmi olarak duyurdu.
📺 TRT EBA'da Haftanın Programı— MEB (@tcmeb) April 11, 2021
📖👩🏻🔬📚 İlkokul, ortaokul ve lise kanallarına bekliyoruz.
🗓 12-16 Nisan 2021
İşte, yeni haftanın akışı👇🏻 pic.twitter.com/GMTxnwoD3x
İŞTE EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI
EBA'nın 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan program şu şekilde olacak;