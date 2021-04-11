11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kars Valiliği CHP'li Atila Sertel'in iddialarını yalanladı

Kars Valiliği CHP'li Atila Sertel'in iddialarını yalanladı

Valiliğinden yapılan açıklamada basın yayın organlarında "Hayvancılık projesine Kars dahil edilmedi, 'li Sertel sordu, Vali ve AKP'li başkan arasında anlaşmazlık mı var?" başlıklı haberlerin hayal ürünü olduğu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
ABONE OL
Kars Valiliği CHP'li Atila Sertel'in iddialarını yalanladı

Kars Valiliği, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Kars'ta yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberde bahse konu projenin Kars'ta uygulanmamış olmasının 'Kars Valisi ile AK Parti Kars İl Başkanı arasında hayvanın nereden alınacağına dair yaşanan anlaşmazlık' olduğu yönündeki iddialar hayal ürünü olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca hazırlanan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ile ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen teknik çalışmalar devam etmektedir. Çiftçilerimizin bu projeden bölgemiz şartlarında en fazla verimi sağlayacağı ve en uygun şekilde yararlanacağı zamanda projenin uygulanmasına başlanacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA