11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı , Batman'da uçaktan indikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
ABONE OL
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı

TDP lideri , çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a gitti.

Sabah saatlerinde uçakla 'na inen Sarıgül, rahatsızlandı.

Bunun üzerine Sarıgül, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan incelemede Sarıgül'ün gıda zehirlemesi geçirdiği belirlendi.

3 saatlik tedavisinin ardından taburcu olan Sarıgül, partisinin Batman İl Kongresi'nin yapıldığı düğün salonuna geldi.

Kongrede sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sarıgül, gıda zehirlenmesi geçirdiği ifade ederek, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Sarıgül, "Bugün büyük heyecanla, büyük gururla Batman'a gelmenin onurunu yaşıyoruz. Biraz gecikmeli geldim. Allah, hepimize önce sağlık versin. Gıda zehirlenmesi yaşadım. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür ve dua etsek azdır. 3 saat önce gerçekten bir sağlık problemiyle karşı karşıyaydım. Allah'ıma hamdolsun ki bugün bu güzel ilimizde, mütevazı ilimizde insanları yiğit olduğu mert olduğu Batman'dan bütün ulusa seslenmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA