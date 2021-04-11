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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 9 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine darbe vurdu. Yaklaşık 9 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 9 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine darbe vurdu. Yaklaşık 9 ton uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.

Yasa dışı yollarla Van'a götürülmek istenen ham maddeler ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan 9 ton ham maddeden yaklaşık 4,5 ton eroin imalatı yapılabiliyor!

Sıvılar bu aletle tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonu! 9 ton... UYUŞTURUCU OPERASYONU! 9 TON...

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