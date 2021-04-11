Son dakika: Ankara'da temeli kayan bina! Bakan Kurum: Dikkatli yönetmek zorundayız

'EN KISA SÜREDE DE İNŞAATLARIMIZI BİTİRECEĞİZ'



Bakan Kurum, Açelya Apartmanı'nın yol kotuna kadar olan kısmının yıkıldığını belirterek, "Bugün itibariyle yol kotu ve altına kontrollü bir şekilde binayı tutmamız gerekiyor ve binayı o duruma getirdikten sonrada aşağıdan belediyemiz oradan bir topuk yaparak kontrol altına alacak. Kontrol altına aldıktan sonra etraftaki binaların taşınma sürecini başlatacağız. Ancak bu yıkılma riski ve yıkımın diğer binalara zararını ortadan kaldırmak zorundayız. O yüzden dikkatli yürütmek zorundayız. Bugün itibariyle o riski ortadan kaldıracağımızı öngörüyoruz. Risk kaldırıldıktan sonrada topuk çalışmasını da yarın itibariyle tamamlarız. Diğer binaların taşınma sürecini de pazartesi ya da salı günü yapabileceğimizi öngörüyoruz. Taşınma sürecinin bitmesine müteakip TOKİ başkanlığımız uygulama projelerini çalışacaklar, en geç bir iki ay içerisinde ihalesini yapacağız. En kısa sürede de inşaatlarımızı bitireceğiz" ifadesini kullandı.



'TEDBİR ALMAK ZORUNDASINIZ'



Bakan Kurum, hukuki ve teknik incelemenin yapıldığını söyleyerek, "Burada kontrolsüz kazı sebebiyle ihmali olanlarla ilgili de her türlü cezai süreç yürütülecektir. Burada bir inşaat yaparken diğer vatandaşların can güvenliklerini risk altına atmadan çalışmak gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımız gerekli uyarıları yapmışlar. Şu anda bir tahkikat yapmadan sorumlusu şudur demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bir inşaat kazısı esnasında tedbir almak zorundasınız. İnşaat yaparken diğer binalara zarar veremezsiniz. İhmal varsa da gereği hukuk nezdinde yapılacaktır" dedi.



Bakan Kurum, toplam 11 binanın yıkılacağını, 155 hak sahibinin bulunduğunu söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN