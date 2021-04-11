Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran mesaj! Uzaya da gideriz Ay'a da
SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar hibrit motor testinin başarıyla gerçekleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Emeği geçenleri tebrik eden Bayraktar, inançlı bir şekilde çalışılmaya devam edildiği sürece Türkiye'nin hayallerini gerçekleştireceğini de vurguladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Allah'ın izniyle, uzaya da Ay’a da hatta ötesine de gideriz..." ifadeleriyle paylaştı.
Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay Misyonunun ilk aşaması olan sert iniş için hazırlıklarına değindi.
"YETER Kİ İNANALIM..."
Hibrit roket motor testinin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu belirten Bayraktar, "Yeter ki inanalım ve tek yürek olalım. İşte o zaman Allah'ın izniyle, uzaya da Ay'a da hatta ötesine de gideriz..." mesajıyla milyonları heyecanlandırdı.
Selçuk Bayraktar Twitter paylaşımında "Tebrikler" ifadesiyle Savunma Sanayii, Türkiye Uzay Ajansı ve Deltav Uzay'ı gururlandırdı.
Bayraktar paylaşımında "Köklerden Göklere..." ifadelerine de yer verdi.
AKINCI PT-3 MÜJDESİ
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3'üncü prototipi PT-3'ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı.
Bayraktar paylaşımında "AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerine yer verdi.
ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR
Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.
Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.
Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.
ALMANYA HAYRAN KALDI
Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.
Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.
Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.
İNGİLTERE DE İSTİYOR
Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.
Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.
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