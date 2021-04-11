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Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Son dakika gündem haberleri

Son dakika gündem haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 11 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de 24 saatte kaç kişi öldüi sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu...

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Son dakika gündem haberleri

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 11 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU...

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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