Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Son dakika gündem haberleri
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 11 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de 24 saatte kaç kişi öldüi vaka sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 11 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.
İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU...
Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
10 NİSAN
9 NİSAN
8 NİSAN
7 NİSAN
6 NİSAN
5 NİSAN
4 NİSAN
3 NİSAN
2 NİSAN
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