11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hakkari'de mağarada PKK'nın giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'de mağarada PKK'nın giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi

'nin kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tespit edilen mağarada terör örgütü 'ya ait giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2021
ABONE OL
Hakkari'de mağarada PKK'nın giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürürken, Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar kırsalına da operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, toprağa gömülü 1 bidonda 1 bixi mekanizması, bixi bakım kiti, 1 güneş paneli, 1 monte hamili, 2 adet 12 volt'luk akü, yaklaşık 50 metre elektrik kablosu, 1 adet 60 amper akü, 1 kasatura, 1 şemsiye, 6 paket 15 kg çay, 6 paket 10 kg tuz, 100 kilo toz şeker, 67 litre ayçiçek yağı, 5 kilo salça, 30 paket hazır çorba, 5 kilo bulgur, 20 kilo makarna, 10 kilo pekmez/tahin, 10 kilo çamaşır deterjanı, 20 sabun, 115 paket sigara, 3 kilo çikolata, 10 kilo pirinç, 2 çift mekap ayakkabı, 3 uyku tulumu, 3 mont, 20 toz maya, 2 met, 2 panço yağmurluk, 1 kamuflajlı sırt çantası, 1 elektrikli su ısıtıcısı, 4 bel kuşağı, 1 kürek, 3 pil bloğu, 10 metal kaşık, 15 tabak tencere, 10 metre yeşil renkli halat ile muhtelif giyim ve gıda maddeleri ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

“Yunanın dokunulmazlığı sona ermeli” "YUNAN'IN DOKUNULMAZLIĞI SONA ERMELİ"
Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı FRANSIZ TELEVİZYONUNDA PKK GERÇEĞİNİ ANLATTI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA