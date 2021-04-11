Hakkari'de mağarada PKK'nın giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürürken, Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar kırsalına da operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, toprağa gömülü 1 bidonda 1 bixi mekanizması, bixi bakım kiti, 1 güneş paneli, 1 monte hamili, 2 adet 12 volt'luk akü, yaklaşık 50 metre elektrik kablosu, 1 adet 60 amper akü, 1 kasatura, 1 şemsiye, 6 paket 15 kg çay, 6 paket 10 kg tuz, 100 kilo toz şeker, 67 litre ayçiçek yağı, 5 kilo salça, 30 paket hazır çorba, 5 kilo bulgur, 20 kilo makarna, 10 kilo pekmez/tahin, 10 kilo çamaşır deterjanı, 20 sabun, 115 paket sigara, 3 kilo çikolata, 10 kilo pirinç, 2 çift mekap ayakkabı, 3 uyku tulumu, 3 mont, 20 toz maya, 2 met, 2 panço yağmurluk, 1 kamuflajlı sırt çantası, 1 elektrikli su ısıtıcısı, 4 bel kuşağı, 1 kürek, 3 pil bloğu, 10 metal kaşık, 15 tabak tencere, 10 metre yeşil renkli halat ile muhtelif giyim ve gıda maddeleri ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.