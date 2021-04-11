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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dur durak vermeyen mesaisi! 24 saatlik tempo dikkat çekti

Başkan Erdoğan'ın baş döndüren mesaisi! Memleketi ve milleti için gece gündüz ayrımı yapmaksızın hiç yorulmadan çalışan Başkan 'ın iş temposu dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın son 24 saatteki yoğunluğu akıllara "Aşkınan çalışan yorulmaz" sözünü getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dur durak vermeyen mesaisi! 24 saatlik tempo dikkat çekti

Başkan , Ukrayna Devlet Başkanı ile 'nde baş başa ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



VOLEYBOL FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ
Dün gün içerisinde Açılış Töreni'ne katılan ve ile görüşen Erdoğan, akşam saatlerinde 'nde Voleybol Federasyonu heyetini kabul etmiş, heyette bulunan Baş Antrenörü 'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla 'ye getirilip tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşmuştu.

MİNİBÜSÇÜLER İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan bugün öğle saatlerinde 'daki konutundan Huber Köşkü'ne geçerken yol güzergahında bulunan minibüsçüler ile sohbet de etti.



ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler yaşayan çiftçinin elindeki patates, soğan ve çeltikleri Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla satın alınıp vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı müjdesini de veren Erdoğan'a, zor günler yaşayan çiftçiler de teşekkür etti.



ZELENSKİY İLE HUBER KÖŞKÜ'NDE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan'ın yoğun programında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde görüşme de vardı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı ile yapılan ikili anlaşmalarda imzalandı.

Başkan Erdoğan'ın yoğun iş temposu ve son 24 saatteki yoğunluğu da dikkati çekti.

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