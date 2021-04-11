Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dur durak vermeyen mesaisi! 24 saatlik tempo dikkat çekti





ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler yaşayan çiftçinin elindeki patates, soğan ve çeltikleri Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla satın alınıp vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı müjdesini de veren Erdoğan'a, zor günler yaşayan çiftçiler de teşekkür etti.