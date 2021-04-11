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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, 'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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