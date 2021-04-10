Türkiye Uzay Ajansı "Sizce bu ne olabilir?" paylaşımıyla merak uyandırdı! Bakan Mustafa Varank yanıtladı: Yine yangınlar yine ben

Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumu Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"SİZCE BU NE OLABİLİR?"

TUA'dan yapılan paylaşımda Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.