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Türkiye Uzay Ajansı "Sizce bu ne olabilir?" paylaşımıyla merak uyandırdı! Bakan Mustafa Varank yanıtladı: Yine yangınlar yine ben

'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ise paylaşımı alıntılayarak "Yine yangınlar, yine ben..." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Türkiye Uzay Ajansı Sizce bu ne olabilir? paylaşımıyla merak uyandırdı! Bakan Mustafa Varank yanıtladı: Yine yangınlar yine ben

Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumu 'nın () sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"SİZCE BU NE OLABİLİR?"

TUA'dan yapılan paylaşımda Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

"YİNE YANGINLAR YİNE BEN..."

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı "Yine yangınlar, yine ben..." ifadesini kullandı.

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