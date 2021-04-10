Son dakika: Başkan Erdoğan'dan annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziye mesajı

Başkan Erdoğan twitter hesabınsan mesaj paylaşarak "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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