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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziye mesajı

Son dakika haberine göre Başkan , annesi vefat eden Adalet Bakanı 'e baş sağlığı diledi. Başkan Erdoğan, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Başkan Erdoğan twitter hesabınsan mesaj paylaşarak "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Bakan Abdülhamit Gülün annesi vefat etti BAKAN ABDÜLHAMİT GÜL'ÜN ANNESİ VEFAT ETTİ

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