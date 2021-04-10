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Adana’da terör örgütü PKK adına izinsiz gösteriye 3 tutuklama

'da, korsan gösteri yapıp, caddeyi çöp konteyneriyle trafiğe kapatmaya çalışan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Adana’da terör örgütü PKK adına izinsiz gösteriye 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü dolayısıyla korsan gösteri ve yasa dışı sokak eylemi yapacağı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde çöp konteyneri ile yol kapatmaya çalışan Baran S. (18), M.A. (17), R.H. (17), G.Ş. (15) ve T.Ç.'yi (16) gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Baran S.'nin ifadesinde, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın doğum günü nedeniyle böyle bir eylem yaptıklarını söylediği öne sürüldü. Yaşı 18'den küçük şüpheliler ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran S., M.A. ile R.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, G.Ş. ve T.Ç. ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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