09 Nisan 2021, Cuma
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Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mardin sınırında jandarmaya teslim oldu

Terör örgütü 'dan kaçan 1'i kadın 3 terörist, il sınırında jandarmaya teslim oldu. Valiliğinden yapılan açıklamada, "Teslim olan terör örgütü mensupları hakkında Başsavcılığının talimatıyla adli işlemler başlatılmıştır." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mardin sınırında jandarmaya teslim oldu

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK mensuplarının teslim olması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen 1 kadın ve 2 erkek terör örgütü mensubunun Mardin ili sınırından teslim olmaları sağlanmıştır. Teslim olan terör örgütü mensupları hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemler başlatılmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir."

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