Son dakika: İstanbul'da okullar kapanacak mı? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden yüz yüze eğitim açıklaması!





OKULLAR KAPANACAK MI?

Okullarda olası bir vaka durumunda nasıl hareket edildiğine yönelik konuşan Yazıcı, "Uzaktan eğitim içerisinde EBA çok önemli bir değer, velilerin EBA'nın çok daha etkin kullanılmasını sağlamaları bence çok önemli. Her okulumuzda bir tane izolasyon odası oluşturuldu. Bu şekilde tespit edilen, şüphelenilen öğrencimizle ilgili ilk yapılan işlem; izolasyon odasına alınması ve değerlendirilmesini sağlamak. Normalde her öğrencimizin HES kodu, okul müdürlükleri tarafından her sabah kontrol ediliyor. Gerek temaslı gerekse pozitif olan öğrenci veya öğretmeni personel bilgisi o aplikasyon aracılığıyla doğrudan okul müdürümüzün cep telefonuna iletiliyor. Bu konuda gerekli önlem zaten alınmış oluyor. Eğer öğrencimiz ve öğretmenimiz birlikte maske takıyorsa ve bir sınıfta bir öğrencimizde bununla ilgili bir vaka görülmüşse diğer sınıftaki öğrencilerimiz düzenli olarak 2 ders aralığında bir ateşleri ölçülmek suretiyle kontrol altında tutuluyor ve eğitim öğretim devam ediyor. Ama ikinci bir vaka görülmesi halinde karantina uygulaması değerlendirilebiliyor. Kontrol kılavuzumuzun çizdiği yol haritası var her okul için standart, genel çerçeveye göre hareket ediliyor. Topyekün bir mücadele, umarım bir an önce salgınla ilgili süreci atlatıp hem aşılamayla birlikte, alınan önlemlerle de büyütülerek en iyi şekilde bu sorun çözülecek. Okulları kapatmak en son çare olarak düşünülmeli, aksi çünkü çocuklarımızın okuldan kopmaları belki onaramayacağımız birçok problemlere de neden olabilir" diye konuştu.