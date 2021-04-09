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Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgını ile mücadelede 'Yerinde karar dönemi'ne geçilmesi ile iller vaka sayılarına göre kararlarını İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları aracılığı ile alıyor. Vakaların artması sonrası bazı iller vaka ve hasta sayısını azaltmak için yüz yüze eğitime ara verdi. İşte uzaktan eğitime geçen iller.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 10:44
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Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...

Koronavirüs ile mücadelede 'Yerinde karar dönemi' mart ayının başından itibaren uygulanıyor. Kademeli normalleşme ile rehavetin artması, kurallara riayet edilmemesi ile vaka sayısı 55 bini aştı. Türkiye genelinde çok riskli iller kategorisine geçmeyen il neredeyse kalmadı.

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Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...

Ramazan ayında daha sıkı tedbirlerin gelebileceğine vurgu yapılırken, yüz yüze eğitime de genel olarak ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kabine'de bu konunun değerlendirileceğini ifade ederken, sağlığın en öncelikli konu olduğuna vurgu yaptı.

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Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...

Kabine toplantısından çıkacak karar öncesi iller Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yüz yüze eğitime ara vermeye başladı. Bugün vaka sayısının zirve yaptığı Samsun'da da yüz yüze eğitime ara verildi. İşte yapılan o açıklama ve uzaktan eğitime geçilen iller...

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Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...

SAMSUN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun'da, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 8'inci ve 12'nci sınıflar dışındaki öğrenciler için uzaktan eğitim kararı alındı.

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Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte vaka sayısındaki artışın önlenmesi amacıyla uzaktan eğitim kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4, sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi, 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüz eğitime devam edilmesine, 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesi, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edilmesine, okul öncesi eğitim-öğretim kurumları ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmesine, 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine, 5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.