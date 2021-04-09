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Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı! Hangi illerde okullar kapandı? MEB duyurdu: Uzaktan eğitime geçen iller...
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgını ile mücadelede 'Yerinde karar dönemi'ne geçilmesi ile iller vaka sayılarına göre kararlarını İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları aracılığı ile alıyor. Vakaların artması sonrası bazı iller vaka ve hasta sayısını azaltmak için yüz yüze eğitime ara verdi. İşte uzaktan eğitime geçen iller.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 10:44
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