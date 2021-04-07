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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul için karar zamanı! Uzaktan eğitim ile ilgili flaş gelişme İstanbul için karar zamanı! Uzaktan eğitim ile ilgili flaş gelişme Son dakika haberine göre; Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), 'yerinde karar' uygulaması kapsamında yüz yüze eğitime ilişkin kararları İl Hıfzıssıhha Kurulları'na bıraktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Risk Haritası'na göre okullarda uzaktan eğitim kararları il bazında alınıyor. Son günlerde artan vakalar nedeniyle çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer alan illerden yüz yüze eğitime ara verilirken, İstanbul için de uzaktan eğitimin gündeme gelmesi bekleniyor. Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:13
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu.
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Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.
"BİLİM KURULU SİYASİ RANT MALZEMESİ DEĞİLDİR" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdıklarını vurgulayarak, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı. UZAKTAN EĞİTİM HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Eskişehir, Çorum ve Malatya'da, Valilikler uzaktan eğitim kararı aldı. Bu illerde okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün eğitim verilecek.
Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda ise ikinci bir karara kadar tam zamanlı uzaktan eğitim yapılacak. Ancak alınan genel karar çerçevesinde çok yüksek riskli iller dahil, liselere giriş sınavına katılacak olan 8. sınıflarda haftada 12-22 saat, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıflarda ise haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam edilecek.