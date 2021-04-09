Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Instagram'a neden giremiyorum? Instagram akış yenilenmiyor şikayeti son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Instagram kullanıcıları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Instagram'a neden giremiyorum? Instagram akış yenilenmiyor...

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI NEDİR? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram durduruldu hatası ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor.