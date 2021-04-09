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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Instagram'a neden giremiyorum? Instagram akış yenilenmiyor...

mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde Instagram hesaplarına giriş yapan vatandaşlar akışın yenilenmemesi sonrasında sorunu merak ediyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Instagram'a neden giremiyorum? Instagram akış yenilenmiyor...

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Instagram'a neden giremiyorum? Instagram akış yenilenmiyor...

mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Instagram'a neden giremiyorum? Instagram akış yenilenmiyor şikayeti son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Instagram kullanıcıları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Nisan Instagram'a neden giremiyorum? Instagram akış yenilenmiyor...

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI NEDİR? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram durduruldu hatası ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor.

Downdetector'da yer alan bilgilere göre 17:00'den itibaren İnstragram'ın mobil uygulamasında sorun yaşanmaya başlandı. En fazla hata bildirimi android uygulama ve ios uygulama ile ilgili geldi.

INSTAGRAM DURDU HATASI İÇİN BAZI ÇÖZÜMLER

Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın. Arkaplanda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

Instagram'ı tamamen kapatalım.

Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

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