Bakan Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter Bilecik’e "acil" iniş yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesine katılmak üzere helikopterle Bursa'nın İnegöl ilçesine hareket etti.

