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Bakan Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter Bilecik’e "acil" iniş yaptı

İçişleri Bakanı ’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle ’na zorunlu iniş yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Bakan Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter Bilecik’e acil iniş yaptı

İçişleri Bakanı , bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesine katılmak üzere helikopterle 'nın ilçesine hareket etti.

Helikopter yoğun sis nedeniyle 'e zorunlu iniş yaparken Bakan Soylu, stat önünde kendisini bekleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürünün makam aracına binerek kara yoluyla İnegöl'e geçti.

Bakan Soylu’yu taşıyan helikopter acil iniş yaptı BAKAN SOYLU'YU TAŞIYAN HELİKOPTER "ACİL" İNİŞ YAPTI

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