Son dakika: Skandal bildiriye imza atmışlardı! Gözaltındaki emekli amiraller ile ilgili flaş gelişme!
Son dakika haberi... Darbe imalı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınarak sorgulanan amiraller ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması istendi. Amiraller bu taleple savcılığa gönderildi.
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Son dakika haberi... Darbe imalı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınarak sorgulanan amiraller ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması istendi. Amiraller bu taleple savcılığa gönderildi.