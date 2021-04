Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan darbe imalı bildiriye sert tepki

"SEN KİMSİN SİYASETE AYAR VERECEKSİN!"

Sen emekli olmuşsun ve devlet sana bir çok imkan vermiş. Otur oturduğun yerde sen kimsin siyasete ayar vereceksin. Her bir darbe, her bir muhtıra Türk milletinden çalınmış olan onlarca yıl demektir. Sizler bu ülkenin ordusunda görev yaptınız, görüşlerinizi söyleseydiniz ya. Devletin her türlü imkanından faydalandınız. Siyaset yapmak istiyorsanız Türkiye'de çok parti var. Beğenmiyorsanız siyasi parti kurun, halktan oy isteyin. Kimse had bildirmeye kalkmasın.

CHP, İYİ Parti muhalefet parti olabilir ama demokrasiye sahip çıkmak konusunda asgari bir ittifakımız olmalı. Bu bildiriye karşı ama fakat deniyorsa vahim bir durum demektir.