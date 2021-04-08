Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan darbe imalı bildiriye sert tepki
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de darbe imalı bildiri hakkında açıklamalarda bulundu. Emekli askerlerin darbe imasına destek veren CHP'ye tepki gösteren Kurtulmuş, "Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur." dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CHP'nin 'erken seçim' çağrısına da "Seçim tarihi bellidir" cevabını verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de darbe imalı bildiri hakkında açıklamalarda bulundu.
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından derlenenler;
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne darbesi kardeşim, emeklilerin darbe yaptığı nerede görülmüş" sözlerinin sorulması üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu tür sözleri söylemek uzayda yaşıyormuş gibi bir şey. Türkiye'de 71 yıllık çok partili dönemde 5 tane darbe oldu. Çok sayıda darbe teşebbüsü oldu. Türkiye bu tür çok bildiriyle muhattap oldu. Ne darbesi demek Türkiye'nin siyasi tarihini bilmemektir. Ya da darbecilerin niyetlerinin üstünü örtmektir. 12 Mart, 27 Nisan, 28 Şubat dönemlerinde bu tür bildirilerin süreç öncesi hazırlık olarak gördük. 12 Eylül darbecilerin sözlerini hiç unutmuyoruz 'Şartların olgunlaşmasını bekledik ki darbe yapalım.' Kimse milletin aklıyla alay etmesin, Türkiye'de bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.
BİLDİRİYE KARŞI ÇIKMAYANLARA TEPKİ
Türkiye siyasetinin hep birlikte karşı çıkması gerekir. CHP de burada çok açık bir şekilde de bildirinin içeriğine sahip çıkıyor olsa bile, bildirinin şekline, yayımlanma saatine, zamanlamasına ve bu bildirinin emekli amiraller tarafından yayımlanmasına karşı çıkmalıydı. Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur. Hiç şüphesiz demokrasiye sahip çıkmak için tam bir ittifak olmak gerekir. Ama ve fakatsız cümle kuramıyorsak burada sorun vardır.
Kimse parmak sallayarak, had bildirmeye çalışarak, aksi halde diyerek. Kimse bu millete parmak sallayamaz. Bu 15 Temmuz gecesi geçmişe bırakıldı. Bu bildiriler antidemokratik güçlerin pusuda beklediğini gösterdi. Emekli askerlerden gelmesi, gece yarısı olması, Türkiye'nin mavi vatanı korumak için verdiği mücadele dönemine denk gelmesi, Karabağ'da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de tarih yazılırken bunların olması TSK'nın gücünü azaltacak, üstünü örtecek son derece densiz bir açıklamadır. Bu bildiri bir görüş belirtmek değil siyasete ayar verme çabasıdır.
"SEN KİMSİN SİYASETE AYAR VERECEKSİN!"
Sen emekli olmuşsun ve devlet sana bir çok imkan vermiş. Otur oturduğun yerde sen kimsin siyasete ayar vereceksin. Her bir darbe, her bir muhtıra Türk milletinden çalınmış olan onlarca yıl demektir. Sizler bu ülkenin ordusunda görev yaptınız, görüşlerinizi söyleseydiniz ya. Devletin her türlü imkanından faydalandınız. Siyaset yapmak istiyorsanız Türkiye'de çok parti var. Beğenmiyorsanız siyasi parti kurun, halktan oy isteyin. Kimse had bildirmeye kalkmasın.
CHP, İYİ Parti muhalefet parti olabilir ama demokrasiye sahip çıkmak konusunda asgari bir ittifakımız olmalı. Bu bildiriye karşı ama fakat deniyorsa vahim bir durum demektir.
ERKEN SEÇİM CEVABI
CHP'nin erken seçim istekleri olabilir. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Halkın sandığa gideceği seçim tarihi bellidir. Türkiye'de seçimler 2023'ün Haziran ayında yapılacak. Milletvekilleri seçimi olacak. Hemen 1 yıl sonra da yerel seçimler yapılacak. Partilerin eğitim vermesini sağlıklı buluyorum. CHP inşallah demokrasi eğitimi de verir. Demokrasiye nasıl sahip çıkılacağı eğitimi de verilir. Darbe karşıtlığının demokrasiye katsınını anlatırlar.
KORONA İÇİN YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Vaka ve ölüm oranları arttı. Milletimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Hiç şüphesi sağlık 1. sırada. Ekonominin de zor duruma düşmemesi için tedbirler almalıyız. Muhtemelen Ramazan ayı dolasıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacaktır. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır.