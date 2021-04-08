Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan darbe imalı bildiriye sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de darbe imalı bildiri hakkında açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından derlenenler;

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne darbesi kardeşim, emeklilerin darbe yaptığı nerede görülmüş" sözlerinin sorulması üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu tür sözleri söylemek uzayda yaşıyormuş gibi bir şey. Türkiye'de 71 yıllık çok partili dönemde 5 tane darbe oldu. Çok sayıda darbe teşebbüsü oldu. Türkiye bu tür çok bildiriyle muhattap oldu. Ne darbesi demek Türkiye'nin siyasi tarihini bilmemektir. Ya da darbecilerin niyetlerinin üstünü örtmektir. 12 Mart, 27 Nisan, 28 Şubat dönemlerinde bu tür bildirilerin süreç öncesi hazırlık olarak gördük. 12 Eylül darbecilerin sözlerini hiç unutmuyoruz 'Şartların olgunlaşmasını bekledik ki darbe yapalım.' Kimse milletin aklıyla alay etmesin, Türkiye'de bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.

BİLDİRİYE KARŞI ÇIKMAYANLARA TEPKİ

Türkiye siyasetinin hep birlikte karşı çıkması gerekir. CHP de burada çok açık bir şekilde de bildirinin içeriğine sahip çıkıyor olsa bile, bildirinin şekline, yayımlanma saatine, zamanlamasına ve bu bildirinin emekli amiraller tarafından yayımlanmasına karşı çıkmalıydı. Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur. Hiç şüphesiz demokrasiye sahip çıkmak için tam bir ittifak olmak gerekir. Ama ve fakatsız cümle kuramıyorsak burada sorun vardır.