Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne imam olarak üç kişinin atandığını açıkladı. Açıklanan üç isim arasında yer alan Mehmet Boynukalın'ın kim olduğu sorusu merak ediliyor. Peki, Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

AYASOFYA CAMİİ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşridir. İşte, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın biyografisi...

Lisans eğitimini el-Ezher Üniversitesinde 1992'te tamamlayan Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesinde 1995'te İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1999'da ise Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.

AYASOFYA CAMİİ'NDE KILINACAK CUMA NAMAZI ÖNCESİ PROF. ALİ ERBAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ali Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.

İlk defa Prof.Dr. bir hocamızı imam olarak atıyoruz.

Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.

Ayasofya'da görev alacak müezzinler: Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş.

AYASOFYA CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE YARIN KILINACAK CUMA NAMAZI ÖNCESİ İCRA EDİLECEK PROGRAM BELLİ OLDU

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Sabah saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

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