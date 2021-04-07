Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 27 zanlı gözaltında
Son dakika haberine göre Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 zanlı gözaltına alındı.
GÜNDEM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.