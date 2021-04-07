07 Nisan 2021, Çarşamba
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Emniyet Müdürlüğü, 'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Operasyona özel harekât polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında 'da bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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