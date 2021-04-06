Son dakika: Ankara merkezli dev operasyon! 81 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu ve ya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen 131 sokak satıcısının kimliğini ve ikamet ettikleri tespit eden ekipler, 8 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda 80 ayrı delillendirme çalışması yaptı. Bu çalışmaların ardından satıcılarla irtibatlı 156 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bunlardan 36 kişi tutuklandı.