Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı hedef alan Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

BÜYÜKELÇİLİK, AKŞENER VE YAVAŞ'I HEDEF ALDI

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Meral Akşener ve Mansur Yavaş etiketlenerek bugün yapılan paylaşımda ise "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin, Akşener ve Yavaş'ı hedef alan açıklamasının ardından Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.