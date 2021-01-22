Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini biliyoruz. Üyelik süreci müzakerelerinin öldürülmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;

"Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz. Türkiye pozitif yaklaşan herkesle ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye-AB ilişkileri için atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

Türkiye-AB ilişkileri konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz." diye konuştu.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan bu tür açıklamaları artık bitirmeli. Yunanistan provokatif açıklamaları bıraksın bunlar talihsiz sözleri. Bu açıklamaların hiçbir hükmü yok. Yapılacak istikşafi görüşmeler umarım sonuç odaklı olur.

Detaylar gelecek...