05 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2021 Kovid-19 vaka vefat ağır hasta ve test tablosu

Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2021 Kovid-19 vaka vefat ağır hasta ve test tablosu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2021 Kovid-19 vaka vefat ağır hasta ve test tablosu

covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 5 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte son durum...

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

04 NİSAN

03 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

31 MART

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA