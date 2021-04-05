Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2021 Kovid-19 vaka vefat ağır hasta ve test tablosu

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 5 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte son durum...

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.