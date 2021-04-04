CHP'liler oy için evinden çıkmadı! 'Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a'

ERDOĞAN, DİK DURUŞUYLA SEVDİRİYOR



Erdoğan'ın dik duruşu zaten kendisini sevdiriyor. Daha önceki başbakanlar, cumhurbaşkanları yurtdışına giderdi tir tir titrerdiler yabancı ülke liderleri karşısında, hangisi böyle dik durabildi onların karşısında? Erdoğan onlara korku salıyor. Çıkıyor kürsüye yapılan haksızlıkları bağıra bağıra, gözlerinin içine soka soka söylüyor. Davos'taki çıkışı hangi başbakan, cumhurbaşkanı yaptı. Türkiye'yi Türkiye yapan Tayyip Erdoğan oldu.

İBB Başkanı pazarda sohbet ettiği Keleş'in evine 3 kez giderek görüntüleri reklam için kullanırken Kılıçdaroğlu da geçen hafta siyasi şova eşlik etti.