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Kadın kılığında kaçan terörist öldürüldü!

Son dakika haberine göre; 'ın ilçesinde beş yıl önce ikisi binbaşı, ikisi emniyet amiri olan 4 güvenlik görevlisini şehit edip ilçeden kara çarşaf giyip kadın kılığına girerek kaçan PKK'nın sözde özel güç sorumlusu Öztürk'ün 2017'de 'ta gizlendiği mağarada nokta hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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Kadın kılığında kaçan terörist öldürüldü!

Teröristin ölümünü örgütün 4 yıl gizlediği belirlendi. PKK'nın sözde özerklik ilanıyla şehir merkezlerinde beş yıl önce başlattığı çukur ve hendek olayları sırasında 'de teröristleri yönlendirip güvenlik güçleriyle çatışan 'Hebatkar Tolhildan' kod adlı terörist Öztürk, ilçede kontrolün sağlanmasından sonra sıkıştığı mahallesindeki bir metruk binadan kara çarşaf giyerek bir otomobille kırsal alana, oradan da sınırı geçerek 'a kaçmıştı.

Terörist, 4 Nisan 2016'da Piyade Kurmay Binbaşı ile Astsubay 'nın şehit olduğu hain saldırı ile Komutanı Binbaşı ve Şube Müdürü ile iki özel harekât polisinin şehit olduğu bombalı saldırıyı düzenlemişti.

Öztürk, Emniyet Amiri 'yı da şehit etmişti. Teröristin katıldığı bu saldırılar, ilçede teslim olan veya sağ yakalanan teröristlerin de ifadeleri ve teşhis tutanaklarıyla aydınlanmıştı. Terörist Öztürk'ün Kuzey Irak'taki 'ne düzenlenen hava harekâtında 4 Eylül 2017'de nokta operasyonla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Teröristin ölümünü 4 yıl boyunca gizleyen PKK, önceki gün Öztürk'ün ölümünü örgüt elebaşlarından ile birlikte çektirdiği fotoğrafıyla örgüt yayın organlarından duyurdu.

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