Kadın kılığında kaçan terörist öldürüldü!

Öztürk, Emniyet Amiri Doğan Sakarya'yı da şehit etmişti. Teröristin katıldığı bu saldırılar, ilçede teslim olan veya sağ yakalanan teröristlerin de ifadeleri ve teşhis tutanaklarıyla aydınlanmıştı. Terörist Öztürk'ün Kuzey Irak'taki Hakurk Vadisi'ne düzenlenen hava harekâtında 4 Eylül 2017'de nokta operasyonla öldürüldüğü ortaya çıktı.