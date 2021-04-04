04 Nisan 2021, Pazar
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İHA'lar kayıt altındaydı! Türk Sahil Güvenliği böyle müdahale etti!

Göçmenlere insanlık dışı müdahalede bulunan 'a insanlık dersi 'den geldi. Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna unsurlarının müdahalesi, İHA'lar tarafından anbean görüntülendi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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İHA'lar kayıt altındaydı! Türk Sahil Güvenliği böyle müdahale etti!

Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kayıtlarda 'a ait LS-70 sahil güvenlik botunun 'nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

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