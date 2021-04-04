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Bu mu şeffaf belediyecilik? Ankara Büyükşehir'de milyonluk ihale 11 günlük şirkete verildi

Şeffaf belediyecilik vurgusuyla 'da göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın bir ihalesi daha şaibelere neden oldu. Ankara'da kartlı su sayaçlarının bakım ve onarım hizmet alımını yönelik açılan ihale henüz 11 gün önce kurulan bir şirkete verildi. İhalede 5 firma yer almıştı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Bu mu şeffaf belediyecilik? Ankara Büyükşehir'de milyonluk ihale 11 günlük şirkete verildi

'da "Şeffaf belediyecilik uygulamasını başlatacağız" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın bir ihalesine daha 'şaibe gölgesi' düştü. , kartlı su sayaçlarının bakım ve onarım hizmet alımını ihaleye çıkardı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için 5 firma doküman satın aldı. Tek firmanın teklif vermesi sonucu, ihaleyi 6 milyon lira bedelle, 11 gün önce kurulmuş bir şirket aldı.

AYINI BİLE DOLDURMADI

Yavaş tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şaibeli bir ihale gerçekleşti. Yavaş'ın 6 milyon 250 bin TL'lik sayaç bakım işini ihaleden yalnızca 11 gün önce kurulan bir şirkete verilmesi, zihinlerde derin şüpheler doğurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, "Ön Ödemeli Kartlı Su Sayaçlarının Bakım Onarım Hizmet Alım İşi" adı altında 31 Mart 2020'de bir ihale açtı. İhale, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinden canlı olarak yayınlandı.

4 AYLIK İŞ VERİLDİ

İlgili firmaların dosyalarını inceleyen ASKİ, ihaleye fiyat veren tek şirket olan Akter Tüketim Malları şirketiyle el sıkıştı. 7 Nisan 2020'de başlayan ve 6 Ağustos 2020'de sona eren iş için şirkete 5 milyon 999 bin 900 TL ödendi. Toplamda 4 ay sürecek iş için ödenecek ücretin ay hesabıyla karşılığı 1 milyon 499 bin 975 TL oldu.

ŞUBEYİ KURDU İHALEYİ ALDI

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre, İstanbul Beyoğlu'nda merkezi olan , 17 Temmuz 2014'de kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden milyonluk ihaleyi alan Akter Tüketim Malları Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ise 20 Mart 2020'de faaliyete geçti. 11 gün sonra da pazarlık usulüyle gerçekleşen ihale yapıldı.

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