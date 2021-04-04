Bu mu şeffaf belediyecilik? Ankara Büyükşehir'de milyonluk ihale 11 günlük şirkete verildi

4 AYLIK İŞ VERİLDİ

İlgili firmaların dosyalarını inceleyen ASKİ, ihaleye fiyat veren tek şirket olan Akter Tüketim Malları şirketiyle el sıkıştı. 7 Nisan 2020'de başlayan ve 6 Ağustos 2020'de sona eren iş için şirkete 5 milyon 999 bin 900 TL ödendi. Toplamda 4 ay sürecek iş için ödenecek ücretin ay hesabıyla karşılığı 1 milyon 499 bin 975 TL oldu.